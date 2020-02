Meteo Sicilia, Carnevale “da spiaggia”: aumentano le temperature

Meteo Sicilia, si attende un carnevale molto soleggiato con un aumento delle temperature.

Aumentano ancora le temperature in Sicilia, dove si attende un Carnevale quasi da spiaggia. Secondo le previsioni de Ilmeteo.it, il weekend in arrivo sarà caratterizzato dalla presenza di un anticiclone, la cui influenza verrà percepita addirittura nei giorni successivi.

Infatti non si prevede un aumento delle temperature solo nel fine settimana, ma anche i primi giorni della settimana successiva saranno caratterizzati da un tempo caldo e soleggiato. In particolare, a Catania per tutto il weekend la massima sarà di 17/18 gradi, che poi subiranno un ulteriore aumento per lunedì 24 febbraio, giornata nella quale si registreranno anche 21 gradi. Questo aumento delle temperature caratterizzerà tutta la Penisola, dove le temperature saranno al di sopra della media.

Si attende, insomma, un Carnevale particolarmente piacevole, che potrebbe dare a qualcuno lo spunto per fare un primo bagno in spiaggia nonostante sia solo febbraio.