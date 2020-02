Il commissario Montalbano torna in TV: in onda due nuovi episodi

Presto in onda altri due episodi della serie italiana di successo Il Commissario Montalbano, ma con un nuovo regista: è stato infatti Zingaretti a curare le riprese delle puntate che saranno trasmesse.

Il commissario più noto al mondo torna in TV con delle nuove indagini da risolvere. A vestire i panni di Montalbano sarà sempre Luca Zingaretti, il quale ha curato anche la regia di questi due nuovi episodi. Lo storico regista Alberto Sironi è infatti venuto a mancare recentemente, a poco tempo dalla morte dell’altra colonna della serie, lo scrittore Andrea Cammilleri.

I due episodi andranno in onda il 9 e il 16 marzo e si conoscono già i titoli: il primo si intitola “Salvo amato, Livia mia” che riguarderà l’omonimo racconto di Camilleri e “Il vecchio ladro”. Il secondo episodio è anch’esso tratto da un romanzo dello scrittore agrigentino di cui porterà lo stesso titolo “La rete di protezione”. Un terzo episodio intitolato “Il metodo Catalanotti” è già pronto ma andrà in onda l’anno prossimo.

Zingaretti ha sottolineato che la presenza di Camilleri e Sironi si farà sentire nei due episodi, nonostante la loro fisica assenza. Lo stile del regista che per 20 anni ha curato la serie è stato infatti mantenuto dallo storico volto del Commissario, senza sottovalutare le peculiarità della tecnica di scrittura di Camilleri.

Inoltre, “Salvo amato, Livia mia” sarà trasmesso in anteprima nei cinema aderenti il 24, 25 e 26 febbraio. Si tratta della prima volta al cinema per un episodio della serie, quindi di un evento del tutto nuovo. I proventi delle sale andranno in beneficenza allo Spallanzani e la restante metà alla onlus Ape, associazione che cura i pazienti ematologici del Sant’Andrea.