Catania, 2220 incidenti stradali nel 2019: cresce il numero dei morti

Grazie al alcuni numeri resi noti dallo stesso Comune, è possibile conoscere il numero di incidenti più o meno gravi avvenuti a Catania nel 2019: di seguito tutti i più i importanti.

Il Comune di Catania ha pubblicato dei dati relativi agli incidenti stradali avvenuti in città durante il 2019 appena trascorso: numeri per certo tristi ma necessari per svegliare le coscienze.

Si legge che nel corso dell’anno precedente è stato possibile registrare un totale di 2220 sinistri, poco meno rispetto ai 2355 totalizzati nel 2018. Tuttavia, questo primo dato – apparentemente positivo – cozza con il numero di incidenti mortali: se, infatti, quelli avvenuti 2018 ammontano a 13, i soggetti che hanno perso la vita sulle strade catanesi salgono a 18 nel 2019. Mentre si riduce il totale di casi, dunque, cresce il livello di gravità dei sinistri. La percentuale di feriti resta alta, pur abbassandosi rispetto al 2018. Gli incidenti verificatisi nel corso del 2019, infatti, hanno comportato 1667 feriti in condizioni più o meno gravi mentre quelli dell’anno precedente ben 1783.