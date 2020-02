Catania, incendio in appartamento: Vigili del Fuoco soccorrono un giovane [FOTO]

L'intervento dei Vigili del Fuoco dopo che la nube di fumo che copriva l'appartamento ha fatto scattare l'allarme: tratto in salvo un giovane di colore.

È di poche ore fa l’intervento dei Vigili del Fuoco in un appartamento sito al terzo piano di un palazzo di via Giuffrida a Catania, vicino all’incrocio con via D’Annunzio.

All’interno dell’appartamento i Vvf hanno soccorso un giovane di origini colombiane di 23 anni che aveva riportato delle ustioni nel corso dell’incendio. Il giovane è stato portato fuori dall’appartamento, avvolto da una nube di fumo, ed è stato trasportato al Trauma Center del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro, dove è entrato in codice rosso.

Per quanto riguarda le condizioni del giovane, questi ha riportato ustioni da fiamma di media gravità al viso. Dopo aver ricevuto le prime cure dagli specialisti del Centro Ustioni, è stato ricoverato in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva dello stesso Centro. In corso le operazioni di spegnimento delle fiamme.