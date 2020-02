Stasera in TV: in onda “Il cacciatore di donne” e “I guardiani del destino”

Venerdì sera, è tempo d'esami, la voglia di uscire è sotto i tacchi? Nulla da temere: la programmazione televisiva della giornata, selezionata qui tramite i migliori film e programmi televisivi in onda oggi, vi permetterà di salvare la serata.

Panariello Conti Pieraccioni Lo Show [Rai 1, 21:25]: Dal Teatro Verdi di Montecatini Rai 1 presenta ”Panariello Conti Pieraccioni” Lo Show. Amici di lungo corso, Panariello, Conti e Pieraccioni hanno condiviso spesso le loro carriere, diventando dei numeri uno nel proprio genere per il pubblico italiano: il varietà è una garanzia di divertimento puro. Uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano, tra gag, battute e sketch esilaranti, con uno sguardo rivolto alla stretta attualità. Su tutto l’improvvisazione, il coinvolgimento del pubblico e l’affiatamento tra i tre.

Il cacciatore di donne [Rai 4, 21:19]: In Alaska, il detective Glenn Flothe (Nicolas Cage) è determinato a porre fine alla furia omicida di Robert Hansen (John Cusack), un serial killer che per ben 13 anni ha agito indisturbato e senza che nessuno riuscisse a risalire alla sua identità. Quando il terrore sopraggiunge anche nella piccola cittadina di Anchorage e i cadaveri di alcune giovani prostitute vengono ritrovati per la strada, Flothe ne fa una questione personale e si ripromette di catturare il serial killer prima che possa provocare una nuova vittima. Il caso vuole che una giovane diciassettenne riesca a sfuggire alla morte e fornisca alla polizia alcuni particolari dettagli sulle modalita’ di azione dell’assassino, dettagli che spingeranno Flothe a seguire una pista mai battuta prima.

Security [Italia 1, 21:20]: Adrenalinico e coinvolgente action-thriller con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Eddie Deacon è un ex veterano dei servizi speciali, ora impiegato come guardia di sicurezza di un centro commerciale. Durante la sua prima sera di lavoro, si ritrovera’ coinvolto nella protezione di una bambina, testimone di un crimine.

I guardiani del destino [20 Mediaset, 21:04]: In una Manhattan funestata da incubi e presagi, David Norris (Matt Damon), un brillante ex alunno della Fordham University, è un membro del congresso a cui si prospetta una brillante carriera politica. Dopo aver incontrato la giovane e splendida ballerina Elise Sellas (Emily Blunt), scopre che strane circostanze impediscono il loro rapporto. Norris sospetta che alcune potenti e misteriose figure, chiamate “guardiani”, tramino per tenerlo separato da Elise; decide quindi di scoprirne il motivo.

Alessandro Borghese: 4 Ristoranti [Canale 8, 21:30]: La sfida si gioca fra quattro ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri tre che commentano e votano location, menù, servizio e soprattutto il conto.