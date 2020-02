Studiare inglese a Catania: disponibili 15 borse di studio da 1.120€ per imparare la lingua e ottenere una certificazione linguistica

Conoscere la lingua inglese è una competenza fondamentale per entrare nel mondo del lavoro, ma non basta più. Questa conoscenza deve essere dimostrabile, ufficialmente attestata da enti certificatori che rispettano criteri comuni. La preparazione a un esame richiede competenze precise, per capire come strutturare il percorso di studio e massimizzare il proprio livello di competenza e le possibilità di conseguire positivamente la certificazione.

La scuola di inglese JM English di Catania, situata in piazza Cavour 14, mette a disposizione – fino al 29 febbraio 2020 – 15 borse di studio del valore di 1.120 € a copertura di parte del costo di un corso di inglese di livello B1-B2-C1-C2 di 120 ore con esame finale di certificazione inglese compreso.

Il primo passo da compiere è comprendere il proprio livello di partenza e quello che si desidera raggiungere in base ai propri obiettivi professionali e personali. Il livello B1 dimostra il possesso delle basi della lingua inglese, utili per affrontare situazioni quotidiane reali.

Il livello B2 certifica una competenza d’inglese scritto e parlato sufficiente per lavorare o studiare in un ambiente anglofono.

I livello C1 e C2, corrispondenti a quelli più alti, indicano una conoscenza linguistica elevata: il primo certifica una competenza standard dell’inglese richiesta ad imprenditori, professionisti o studenti diplomati mentre il livello C2 dimostra che si padroneggia la lingua inglese, essendo in grado di usarla per ricerche complesse e in ambito accademico e professionale.

Il secondo passo è poi la scelta della tipologia di certificazione linguistica: Cambridge Assestment English, IELTS o Trinity

I consulenti didattici della scuola sono pronti a supportare gli studenti in questa scelta. I docenti madrelingua, esperti nella preparazione agli esami indicati, li accompagnano nel loro percorso formativo.

Per favorire l’elevata competenza linguistica dei siciliani, la scuola mette a disposizione a Catania n. 15 borse di studio del valore cumulativo di 16.800€. Per richiedere la borsa di studio è possibile contattare direttamente la scuola al numero 095 8838287 oppure lasciare il proprio recapito qui per essere ricontattati.