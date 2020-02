Sei studente e ti piace scrivere? Entra nella nostra Community!

Ti piacerebbe entrare a far parte della Community di LiveUnict? Mettiti in gioco e realizza articoli, approfondimenti e interviste.

LiveUnict è una realtà editoriale che da oltre 10 anni racconta fatti ed eventi, legati all’Ateneo e alla città di Catania, attraverso un punto di vista speciale, quello degli studenti. Se anche tu desideri fare esperienza e vuoi spendere il tuo tempo in formazione, all’interno di una redazione giovane e dinamica, invia il tuo curriculum vitae e una breve lettera di presentazione a recruiting@liveuniversity.it (inserendo come oggetto: Recruiting LiveUnict).

Entrando a far parte della nostra Community, apprenderai tutte le skills digitali che sono ormai necessarie per chi desidera lavorare nella comunicazione, un settore in continua evoluzione e che richiede sempre nuove competenze. Passo dopo passo, sarai in grado di padroneggiare al meglio tutti gli strumenti del mondo digitale per raggiungere al meglio i tuoi destinatari.

LiveUnict è una testata giornalistica, che unisce le competenze e la creatività di ragazzi e ragazze che hanno deciso di fare dell’informazione la propria passione e la propria professione. Entusiasmo, energia e intraprendenza sono le caratteristiche di queste giovani penne, che imparano giorno dopo giorno cosa significhi fare informazione in un mondo sempre più digitale.

I dati saranno trattati esclusivamente ai fini di ricerca di collaboratori e saranno conservati anche per ricerche future. Sono garantiti i diritti di cui al D.Igs.196/03. Le ricerche sono rivolte a persone di entrambi i sessi (L.903/77).