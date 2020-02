UNICT – “Le arie d’opera in video”, seminario su teatro, video e cinema

Il Monastero dei Benedettini apre le porte al professor Senici per un incontro sulla conciliazione delle tre arti del nuovo millennio, con interessanti video esplicativi. L'evento è aperto a tutti gli studenti.

Il 14 febbraio alle 10:00, presso l’Aula magna Santo Mazzarino del Monastero dei Benedettini, si terrà un seminario a cura del docente di Emanuele Senici dal titolo “Le arie d’opera in video”. Oggetto dell’incontro saranno le relazioni tra teatro d’opera, video e cinema, accuratamente argomentate dal professore, attualmente in servizio presso l’Università Sapienza di Roma.

L’evento, che si concluderà verso le 12:00, è organizzato in collaborazione con il progetto OPHeLiA (Organizing Photo Heritage in Literature and Art) e il Dottorato di Ricerca in Scienze Per il Patrimonio e la Produzione Culturale e sarà aperto a tutti gli studenti, artisti e appassionati di teatro o cinema che vorranno partecipare. Sicuramente volto ad attirare l’interesse del giovane pubblico, il seminario tratterà delle tematiche e tecniche visive più che mai attuali. Un’anticipazione di quanto trattato, viene fornita nel video dell’opera “La Pietra del Paragone” di Rossini con la regia di Giorgio Barberio Corsetti.