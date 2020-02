News scuola: bandi alle porte, ma cresce la rabbia dei sindacati

News scuola: scioperi in arrivo nel settore scolastico a causa dei malcontenti legati al concorso scuola 2020. Tutte le prossime manifestazioni in programma.

News scuola: il concorso scuola è ormai alle porte. Se tutto procede come preventivato, tra poco più di due settimane i bandi saranno pubblicati. La ministra Azzolina aveva, infatti, assicurato che questi sarebbero comparsi in Gazzetta entro la fine del mese di febbraio. Motivo per il quale, nonostante gli screzi coi sindacati, aveva deciso di andare avanti per la propria strada. Tuttavia il clima non sembra affatto disteso: la chiusura del Ministero dell’Istruzione nei confronti delle richieste dei sindacati ha generato malcontento e, per i prossimi giorni, sono previste manifestazioni in tutta Italia.

News scuola: la richieste non accolte dei sindacati

La maggior parte delle proposte dei sindacati, relative ai concorsi scuola in uscita a febbraio, sono state rifiutate da Azzolina e dalla sua squadra. Queste riguardavano principalmente alcune modifiche su bandi, requisiti, posti, prove del concorso docenti. Nello specifico, le più consistenti riguarderebbero il concorso straordinario secondaria: tra queste la pubblicazione di una banca dati sulle domande del concorso, la riduzione del numero dei quesiti da 80 a 70, la diminuzione del punteggio per la prova e l’innalzamento di quello per il servizio. Per il concorso ordinario, invece, si chiedeva l’eliminazione della prova preselettiva, l’allargamento delle lingue straniere alle quattro comunitarie più diffuse, un numero di quesiti uguale per tutte le classi di concorso.

News scuola: in arrivo gli scioperi

La prima delle manifestazioni annunciate dei sindacati è prevista per il prossimo 14 febbraio 2020. A scioperare saranno diverse sigle sindacali. Il motivo principale è legato proprio alla chiusura del Miur nei confronti delle richieste dei precari, che rischiano di rimanere tagliati fuori dal concorso. Un ulteriore sciopero è previsto per il 17 marzo 2020, quando a scioperare saranno le seguenti sigle: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda. La mobilitazione prevederà lo sciopero di tutto il personale precario e dei responsabili amministrativi. Queste, tra l’altro, sembrano solo le prime di una lunga serie di manifestazioni che – assicurano i sindacati – seguiranno nei mesi a venire.