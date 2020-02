Concorso scuola secondaria: tutte le info sui bandi

Concorso scuola secondaria: sono due i bandi di concorso in arrivo, quello straordinario e quello ordinario. Tutte le informazioni utili per partecipare.

Concorso scuola secondaria: nonostante i battibecchi con i sindacati, il lavoro per il concorso scuola sembra andare verso la pubblicazione. Saranno quattro in tutto i bandi di concorso pubblicati nel corso del 2020. I primi arriveranno entro febbraio, ma un altro uscirà entro la fine dell’anno. I concorsi puntano ad assumere in tutto circa settantamila docenti, alcuni dei quali cominceranno a lavorare già a partire dal prossimo anno scolastico a causa delle emergenze e vuoti lasciati dai pensionamenti. Facciamo il punto della situazione, ricordando tuttavia che bisognerà attendere la pubblicazione dei bandi per avere informazioni dettagliate su posti, requisiti e prove.

Concorso scuola secondaria: i bandi

Tra i bandi di concorso più attesi, ci sono senza dubbio quelli che permetteranno a insegnanti e futuri insegnanti di guadagnarsi un posto negli istituti secondari. I bandi in questione daranno lavoro a circa 50 mila persone, che saranno così suddivisi: il concorso scuola straordinario metterà a disposizione 24 mila posti e sarà rivolto a tutti quei docenti che sono in possesso di tre annualità di servizio. Per questi è prevista una procedura semplificata volta ad accelerare con le assunzioni. Altri 25 mila posti sono invece previsti per il concorso scuola ordinario: rivolto ai neo laureati, per accedervi bisognerà essere in possesso dei 24 CFU in discipline antro-psico-pedagogiche e metodologie didattiche.

Non solo concorso scuola secondaria

Oltre ai due concorsi per la secondaria, sono previsti un concorso infanzia e primaria e un concorso per insegnanti di religione. Stando alle parole della ministra Azzolina, il primo è già pronto e si sta provvedendo in questi giorni a rivedere i requisiti per dare maggiore valore al servizio. Questo bando uscirà quindi a febbraio, assieme ai due per la secondaria. Il concorso per insegnanti di religione invece, che metterà a disposizione, circa 5 mila posti, dovrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno.