UNICT – Premio “per Bianca”: 3 borse di studio agli studenti di Medicina

Il premio scientifico-letterario "per Bianca" è intitolato alla dottoressa Bianca Cannizzaro, scomparsa nel 2018. Ai vincitori saranno assegnate tre borse di studio.

Il Centro di cultura e spiritualità cristiana “Salvatore Zuppardo” di Gela e la famiglia La Rosa-Cannizzaro indicono la prima edizione del Premio scientifico-letterario “per Bianca”, intitolato alla memoria della dottoressa Bianca Cannizzaro, medico di famiglia e specialista reumatologo, scomparsa nel 2018.

Il premio assegna tre borse di studio in favore degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania per l’anno accademico 2019/2020. Al vincitore andrà una borsa di 1.000 euro, al 2° di 500 euro; al 3° premio andrà una borsa di studio dal valore equivalente alla quota fissa dell’iscrizione al corso di studi.

L’elaborato (lunghezza massima di 4.000 battute spazi inclusi) dovrà essere inviato via email entro il 29 febbraio 2020, all’indirizzo di posta elettronica premioperbianca@gmail.com con oggetto “Premio letterario–scientifico”, allegando fotocopia del documento di identità e della tassa di iscrizione universitaria o altro documento comprovante l’iscrizione.