Rc Auto familiare al via, risparmi fino al 30%: chi potrà usufruirne e quando

Come era già stato annunciato nel corso delle scorse settimane, l'assicurazione Rc auto diventerà familiare. La novità sarà valida anche per moto e scooter.

Dal 16 febbraio 2020 entrerà in vigore la Rc auto familiare, una vera e propria rivoluzione messa in atto dal decreto fiscale, che garantirà il diritto di assicurare tutti i veicoli posseduti in famiglia, compresi motorini e scooter, con la classe di merito più bassa. La novità consentirà una riduzione delle attuali tariffe e notevoli risparmi per le famiglie, specialmente i nuclei con a carico una moto e un autoveicolo. In questo modo verrà creata di fatto una classe unica familiare, che dovrebbe portare a un risparmio per le famiglie del 30% sulle assicurazioni.

Le nuove disposizioni sono un aggiornamento della cosiddetta Legge Bersani, approvata dal Parlamento nel 2007. In quest’ultima era possibile utilizzare la classe di merito più favorevole soltanto nel caso il veicolo fosse entrato in possesso della famiglia per la prima volta. La Rc auto familiare consente un notevole risparmio rispetto alla Legge Bersani. Infatti, quest’ultima consentiva di utilizzare la classe di merito più favorevole maturata su una auto ma solamente nel caso in cui si trattava di un veicolo che entrava per la prima volta in possesso della famiglia.

Non potranno aderire alla Rc auto familiare gli assicurati già in possesso della prima classe di merito e i possessori di un solo veicolo, nonché coloro che abbiano causato un sinistro stradale negli ultimi cinque anni.