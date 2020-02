La Sicilia si illumina di rosa per il Giro d’Italia 2020: quando sarà

A tre mesi dal Giro d'Italia, le tappe siciliane si sono illuminate di rosa: Monreale, Agrigento, Enna, Linguaglossa, Catania e Villafranca Tirrena i comuni coinvolti.

Partirà da Budapest il 9 maggio, per concludersi al Duomo di Milano il 31, la 103° edizione del Giro d’Italia. Tre frazioni in Sicilia a partire da martedì 12 maggio 2020 con la tappa Monreale (Palermo) – Agrigento, 136 km; mercoledì 13 maggio la quinta tappa del Giro, Enna – Etna (Piano Provenzana), 150 km con arrivo in quota sul vulcano; giovedì 14 maggio la sesta tappa (e terza in Sicilia) Catania – Villafranca Tirrena (Messina), 138 km.

I ciclisti in gara dovranno affrontare 21 tappe in totale e percorrere 3.579,8 chilometri per conquistarsi l’ambita Maglia Rosa.

Dopo la partenza a Budapest e due tappe in Ungheria, sarà la Sicilia a dare il via alla gara nella penisola. Per l’occasione, le tappe dei comuni coinvolti nella competizione ciclistica si sono tinte del colore tipico della manifestazione, il rosa. Ecco i fulgidi monumenti in tutto il loro splendore: