Ryanair inizia gli sconti: voli a 9,99 euro da e per Catania

Ryanair ha lanciato le offerte in vista della primavera. Tanti voli scontati da e per Catania, ma anche nel resto d'Italia gli sconti abbondano.

Voglia di vacanze? Gennaio è il mese più indicato per prenotare voli. Infatti, numerose compagnie vengono incontro ai viaggiatori che, dopo Natale, hanno bisogno di risparmiare soldi con delle offerte a prezzi vantaggiosi. Tra queste, Ryanair non fa eccezione. La compagnia è tra i vettori più utilizzati dagli italiani proprio per i prezzi bassi e anche questa volta non delude le aspettative.

Ryanair infatti ha appena lanciato, nella giornata di oggi, le prime offerte primaverili, con voli scontati per centinaia di destinazioni in tutta Italia e all’estero. Le offerte dureranno fino al 2 febbraio, dunque non c’è molto tempo per prenotare. Inoltre, i voli scontati, come specificato sul sito della compagnia low cost, vanno in date comprese tra l’1 aprile al 30 giugno.

Offerte Ryanair: i voli scontati da Catania

Vediamo, quindi, quali sono nel dettaglio le offerte, partendo da Catania. Qui i biglietti di andata meno cari riguardano soprattutto destinazioni all’estero. Si trovano infatti biglietti a 9,99 euro solo andata validi per cinque destinazioni: Malta, Atene, Eindhoven, Marsiglia e Milano. Prezzi bassi anche per Perugia (a partire da 10,99€) e Berlino (12,99€). Da qui in poi i prezzi salgono, con diverse altre destinazioni europee in offerta. Le più care sono Bratislava, in Slovacchia (biglietto solo andata a partire da 50,08€) e Vilnius, in Lituania, a 56,85€.

In allegato ecco lo screenshot delle offerte più convenienti.

Ryanair: i voli in offerta per Catania

Naturalmente, i voli in offerta toccano anche la città etnea. Ryanair infatti prevede tratte scontate con destinazione Catania per numerosi aeroporti nazionali. In particolare, biglietti a poco prezzo si trovano da Milano Bergamo (la meno cara, a 9,99€), Venezia Treviso, Pisa, Roma Fiumicino, Bologna, Milano Malpensa, Torino, Cagliari, Genoa e Perugia.

Insomma, anche in questo caso la primavera sembra la stagione adatta per una vacanza strategica. Il tepore primaverile, lontano dal caldo torrido dell’estate, e le giornate lunghe sono l’ideale per chi, lavoro e studio permettendo, può permettersi una vacanza.