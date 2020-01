Volotea, prime offerte del 2020: voli da e per Catania a 9 euro

Desiderosi di visitare le bellezze italiane senza spendere un patrimonio? Volotea vi permette di viaggiare con soli 9 euro, partendo anche da Catania.

Volotea, una tra le più celebri compagnie low-cost, propone costantemente offerte che farebbero gola a chiunque. I clienti hanno ancora una volta la possibilità di raggiungere mete più o meno distanti a prezzi davvero modici. Con soli 9 euro sarà possibile preparare le valigie e partire anche dall’aeroporto di Catania per raggiungere Bari, Genova, Napoli, Pescara, Venezia e Verona. Il costo del biglietto per la tratta Catania-Ancona ammonta, invece, a 15 euro.

Se rapidi e abbastanza fortunati potrete visitare le città in questione per poi tornare in patria con gli stessi soldi spesi per il viaggio di andata: sul sito sono disponibili altrettanti voli con Catania anche come destinazione.

I voli sono riservati ai primi mesi di questo appena inaugurato 2020 ed, in particolare, si susseguiranno tra fine gennaio ed inizio marzo. Non resta molto tempo per approfittare di queste occasioni: Volotea permette di acquistare questi biglietti entro e non oltre il prossimo 10 gennaio (incluso).