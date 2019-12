Ryanair, “offerte di fine decennio”: voli a 9 euro anche da Catania

Arrivano le offerte di fine decennio per la compagnia low-cost: da Catania si potrà partire con voli dai 9 euro in su, raggiungendo mete nazionali ed internazionali.

Nemmeno è iniziato il nuovo anno che spuntano già le prime offerte per viaggiare. A renderlo noto è la compagnia aerea low-cost irlandese, Ryanair, la quale ha messo voli scontati a partire dal gennaio 2020.

Sono state chiamate “offerte di fine decennio” sul sito ufficiale della compagnia irlandese e si potrà partire da qualsiasi aeroporto – in cui Ryanair sia attiva – con offerte straccianti (addirittura anche con 5€). Un’opportunità da non lasciarsi scappare, nemmeno da Catania. Infatti, gli sconti riguardano anche i voli che partono dall’Aeroporto di Fontanarossa della città etnea.

Le offerte da Catania, partono dai 9,99€ fino ad un massimo di 27,44€. Voli che riguardano mete ambite sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ad esempio si potrà raggiungere Bologna, Milano (l’aeroporto di Bergamo) o Roma (scalo di Fiumicino) con soli 20,89€; mentre con 24,89€ si potrà volare verso Torino. Prezzi straccianti che possono permettere ai viaggiatori di raggiungere Perugia (10,99€), Cagliari e Trieste (14,29€), Venezia (16,49€), Milano Malpensa e Pisa (18,69€). Invece, tra le mete internazionali si vedono Malta e Marsiglia a partire da 9,99€. Ma non solo, si potrà viaggiare per le maggiori capitali europee, quali Berlino, Atene, Madrid o città come Cracovia, Eindhoven, Siviglia e Marrakech.