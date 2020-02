Offerte Volotea: voli da e per Catania a partire da 9,00 €

La compagnia aerea spagnola promuove voli per mete nazionali e internazionali a prezzi bassissimi. Diverse mete disponibili da e per Catania.

La monotonia quotidiana vi ha stancati? Non sarebbe bello trascorrere un weekend in una città d’arte a basso costo? Volotea può rendere tutto questo possibile grazie alle sue offerte last minute con voli da Catania a partire da 9,o0 €. Anche se febbraio non è proprio il periodo tipico delle vacanze, magari prenotare una piccola trasferta per il prossimo mese potrà darvi l’incentivo per affrontare le vostre giornate con lo spirito giusto, pensando che manca poco al meritato riposo. L’unica cosa da fare è mettersi comodi e scegliere la meta. A tal proposito, diamo uno sguardo alle ultime offerte proposte di Volotea, una delle compagnie di volo spagnole più economiche.

Offerte Volotea: i voli in partenza da Catania

La meta da raggiungere in maniera più economica, al momento, è Napoli, con voli andata e ritorno da Catania a partire da 9,o0€. Segue Pescara con voli andata e ritorno a partire da 9€. Invece sono previste offerte per i voli a/r per Venezia, solo andata per Ancona, entrambe le tratte a partire ancora da 9€. Naturalmente, la disponibilità di questi posti è limitata e vige la regola del “chi arriva prima meglio alloggia”. O “vola”, in questo caso. Le offerte avranno anche tempo limitato, dunque per gli interessati sarà meglio prenotare al più presto.

Tra gli altri voli con partenza da Catania ci sono anche Bari e, tra le mete internazionali, Tolosa, in Francia (per quest’ultima data è disponibile anche una tariffa analoga per il ritorno).