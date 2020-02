Eurowings elogia Catania e la Sicilia: è tra le destinazioni del mese

Sicilia e Sardegna tra le destinazioni del mese, secondo Eurowings. Grazie alle diverse foto postate sulla pagina Facebook della compagnia aerea tedesca, sono state elogiate le bellezze paesaggistiche dell'Etna, del mare e del barocco siciliano.

Le bellezze della nostra isola hanno stregato Eurowings, compagnia low-cost made in Germany, che sui social ha lanciato l’hashtag #NextStopSicily, intendendo così incrementare il turismo isolano. Così come la Sardegna, anche la Sicilia è stata considerata dalla compagnia aerea tedesca tra le “destinazioni del mese”: un titolo non indifferente che, malgrado il panico generato dal Coronavirus in questi giorni, potrebbe recare maggior lustro e nuovi arrivi all’Isola.

In particolare, con un post corredato da foto, Eurowings ha elogiato così la città etnea di Catania: “Catania may be Sicily’s second city, but as the island’s economic powerhouse, its confidence is second to none. Over the centuries, princes and bishops have immortalised themselves in stone“. Sembra proprio che la città barocca, con i suoi monumenti, i suoi pavimenti in pietra, bagnata dal mare e avvolta dalla maestosa Etna non abbia lasciato indifferente i tedeschi. La compagnia ha dato delle brevi descrizioni per ciascuna delle foto presentate, che includono: piazza Duomo, porta Ferdinandea, l’Odeon e, naturalmente, il Liotru.