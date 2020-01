Meteo Sicilia: arrivano temperature primaverili e venti caldi

Le previsioni meteo sorprendono i siciliani con temperature miti e calde: ecco cosa ci aspetta durante la settimana.

Il meteo in Sicilia coglierà molti di sorpresa nei prossimi giorni. Secondo la tradizione, gli ultimi tre giorni di gennaio vengono definiti “I giorni della Merla”, perché considerati più freddi dell’anno, ma per il 2020 le statistiche sul clima potrebbero esser smentite.

Niente freddo e gelo per i giorni della Merla, la Penisola italiana è riscaldata già da qualche giorno da piacevoli e miti temperature. Secondo le previsioni de ilmeteo.it, la situazione si manterrà stabile per tutta la settimana, anzi a partire da mercoledì la Sicilia sarà influenzata non solo dall’alta pressione ma anche da venti caldi. Si attendono, quindi, ancora temperature calde e miti, fuori dalla norma per un gennaio che è stato tradizionalmente freddo.

In particolare, secondo le previsioni meteo di Catania, il tempo sarà soleggiato per tutta la settimana: la massima prevista sarà di 18 gradi, mentre la minima si aggirerà tra i 9 e 10 gradi. Una temperatura così non può che di certo far piacere ai moltissimi catanesi che nei prossimi giorni frequenteranno il centro della città per la Festa di Sant’Agata.