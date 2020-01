Linea Bianca all’esplorazione dell’Etna: il video dell’episodio

Il video della puntata di Linea Bianca dedicata interamente all'Etna, tra panorami mozzafiato, informazioni scientifiche e storiche: una bellezza naturale da riscoprire.

A spasso per l’Etna, il vulcano più alto d’Europa e tra i più attivi al mondo. La puntata di Linea Bianca andata in onda sabato 25 gennaio su Rai 1 ha mostrato agli spettatori di tutta Italia le bellezze etnee, terra di contrasti, tra il magma che si cela nelle viscere della montagna e il manto di neve che la ricopre durante la stagione invernale.

La puntata andata in onda nel corso dell’ultimo fine settimana è stata intitolata “Alla scoperta dell’Etna“. Chi vive a Catania e dintorni conosce e ha imparato a vivere alle pendici del vulcano; anzi, difficilmente saprebbe immaginare uno scenario diverso. Tuttavia, sono tante le cose che la trasmissione può mostrare per la prima volta anche ai locali. Le spettacolari vedute aeree in elicottero, per esempio; le attività di studio e monitoraggio dell’INGV, con la presenza di un importante vulcanologo locale; lo storico treno della Circumetnea, un anello di ferro che abbraccia il vulcano collegando i vari comuni del Parco dell’Etna tra loro. Una ferrovia inaugurata nel lontano 1898, che ormai ha più di un secolo di vita e di storia.

E poi, a Misterbianco, in un caratteristico laboratorio, in mezzo ad imponenti blocchi, le straordinarie caratteristiche della pietra lavica. Le meraviglie nascoste del “Mungibeddu“: sul versante nord del vulcano, nella cavità dei Ladroni, la genesi e le caratteristiche delle oltre duecento grotte dell’Etna. Per chi se la fosse persa, quindi, è il caso di dare un’occhiata, alla (ri)scoperta delle bellezze dell’Etna, un patrimonio da dover tutelare.

Linea Bianca, tuttavia, non è stata l’unica ad aver concluso il sabato in bellezza parlando dell’Etna. Anche Alberto Angela ha dedicato ben mezz’ora della sua trasmissione “Meraviglie – La penisola dei tesori” al vulcano nella puntata andata in onda nella stessa serata.