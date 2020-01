Lavoro Catania, le offerte disponibili per laureati e diplomati

Chi cerca trova, ecco le offerte di lavoro Catania disponibili in città e in provincia attivate di recente e disponibili su internet tra i vari siti di impiego, con diverse opportunità. Molte opportunità per i laureati, ma anche per diplomati.

La ricerca di un impiego può diventare a volte una vera Odissea. Viaggi a vuoto, telefonate, inganni e quant’altro rendono un diritto di tutti un traguardo complicato da raggiungere. Sul web sono numerose le offerte disponibili nella categoria “Lavoro Catania” e si rischia quasi di perdersi. Ecco quindi la selezione delle migliori offerte di lavoro online disponibili in città e dintorni.

Lavoro Catania: Cantanti di Pianobar

La musica è la vostra passione e finora non vi ha portato grandi guadagni? “Peter Pan Entertainment”, noto brand attivo da più di vent’anni nel settore dell’organizzazione eventi e animazione turistica, ricerca cantanti di pianobar con esperienza da inserire in villaggi turistici. Tra i requisiti richiesti: esperienza in strutture assimilate, capacità canore e musicali, attrezzatura propria e repertorio italiano e internazionale. Inoltre, con la candidatura è richiesto l’invio di demo musicali. Infine, l’offerta prevede una retribuzione di 1400 euro e un impiego a tempo pieno. Ci si può candidare sui siti Linkedin o Jolavoro. Gli stessi ricercano anche tecnici audio-luce per impianti turistici.

Cerco lavoro Catania: Responsabile amministrativo

La compagnia Euromecc Srl, attiva nel settore metalmeccanico, ricerca un responsabile amministrativo da inserire all’interno del proprio organico. Tra i requisiti richiesti, i candidati dovrebbero avere: laurea in economia o equivalente; esperienza nella posizione in cui si candidano; inglese fluente; ottima conoscenza dell’inglese. Inoltre, fattore da non trascurare, i siciliani che ambiscono a inserirsi nel territorio avranno la priorità. Per quanto riguarda il contratto, previsto un impiego a tempo pieno nel settore della contabilità e revisione dei conti. Infine, ci si può candidare direttamente sul sito di Linkedin.

Offerte lavoro Catania: assunzioni a Sigonella

La base militare americana di Sigonella, poco distante da Catania, offre diverse opportunità lavorative. Nello specifico, le posizioni aperte sono: assistenza trasporti; writer-editor; specialista in comunicazione e supporto utenti. Tutte le posizioni, con dettagliate informazioni al riguardo sulla posizione offerta, si trovano sul sito Linkedin e sono state aggiunte di recente. Naturalmente, è richiesta un’elevata conoscenza dell’inglese. Attenzione, però, ai requisiti: in alcuni casi potrebbe essere richiesta la cittadinanza americana.

Lavoro Catania: offerta per biologi nutrizionisti

L’azienda Sprim Italia Srl di consulenza manageriale e specializzata nell’organizzazione di attività instore ricerca biologi specializzati in nutrizione. Il profilo ricercato svolgerà consulenze in ambito di alimentazione animale all’interno di punti vendita dedicati. Inoltre, il contratto prevede giornate lavorative di 8 ore, con giornate lavorative da svolgersi nei mesi di gennaio e febbraio, con date di attività concordate col professionista e gli store aderenti. Circa la posizione offerta, dunque, si aggiunge che il tipo di contratto è a chiamata e che l’annuncio si rivolge a professionisti laureandi o abilitandi. Ci si può candidare all’indirizzo segreteria[at]sprim.com, inviando il CV dettagliato e autorizzando al trattamento dei propri dati personali.

Assunzioni lavoro Catania: ricerca traduttori

ProntoPro.it, portale che mette in contatto i propri utenti con professionisti di settore, cerca Traduttori a Catania per soddisfare le richieste di lavoro ricevute. In particolare, richiesta una laurea triennale in lingue o affine; ottima conoscenza scritta e orale (possibilmente certificata) di almeno una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, arabo. L’offerta prevede un impiego a tempo pieno. Infine, per quanto riguarda la candidatura, la si può inviare sul sito dell’azienda o su Linkedin.