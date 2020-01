Monastero dei Benedettini al chiaro di luna: in programma visite guidate serali

Il Monastero in piazza Dante sarà oggetto di suggestive visite serali guidate che trasporteranno i turisti indietro nel tempo, in uno dei più bei monumenti della città di Catania

Il Monastero dei Benedettini ritorna con le sue visite guidate serali per venerdì 24 gennaio. Il monumentale edificio catanese patrimonio dell’ Unesco, nonché sede del Disum, ha programmato un tour storico tra i secoli: dalle due domus romane sottostanti ai seminterrati cinquecenteschi, dalle cucine costruite sulle sciare laviche del 1669 ai due magnifici chiostri interni.

Le visite, della durata di circa 75 minuti, offriranno, dunque, un salto nel passato, tramite la visione di opere d’arte e racconteranno una storia secolare che va dai tempi in cui i Romani abitavano la collina, al lungo soggiorno dei monaci benedettini, con le loro luci e ombre. Curiosi e turisti potranno usufruire di un ambiente storico in cui, ogni angolo, racconta storie di scienza, filosofia e ingegno umano, trascorrendo fredda serata invernale immersi in un ambiente interessante e suggestivo.

Le visite guidate sono a pagamento e si svolgeranno a partire dal 24 gennaio 2020, (alle 20:00 – 20:30 – 21:00 – 22:00 – 22:30 e 23:00) su prenotazione. Per maggiori info, è consigliabile visitare il sito il sito ufficiale di Officine culturali.