Concorso scuola prove scritte: cosa c’è da sapere

Tutte le informazioni attualmente disponibili su concorso scuola prove scritte. I bandi sono in arrivo e gli aspiranti docenti cominciano a prepararsi.

Concorso scuola prove scritte

Concorso scuola prove scritte: è il tarlo di tutti gli aspiranti docenti che stanno pensando di partecipare al concorso scuola 2020. Le ultime dichiarazioni della ministra Azzolina non lasciano spazio a dubbi: il bando concorso scuola sarà pubblicato, è in lavorazione e i posti per i docenti saranno circa 70 mila. Non resta ora che preparasi al meglio a quelli che in realtà saranno diversi bandi di concorso: concorso scuola straordinario, concorso scuola ordinario, concorso infanzia e primaria, concorso per insegnati di religione. Ma cosa studiare in vista delle prove scritte? Fin quando non saranno pubblicati i bandi non ci saranno certezze, ma si può già fare qualche ipotesi.

Concorso scuola prove scritte: bando straordinario

Già da tempo le informazioni sul concorso straordinario sono più numerose. I docenti con tre annualità di servizio che parteciperanno a questo bando di concorso sanno già cosa dovranno affrontare. La prova scritta consisterà in un test computer based. Questo test sarà considerato superato con un punteggio di 7 su 10. Successivamente sarà formata una graduatoria: coloro i quali rientreranno nel numero di posti stabilito potranno iniziare un anno di prova, mentre gli altri potranno conseguire l’abilitazione. Alla fine dell’anno di prova, è prevista un’ulteriore prova di verifica orale presso l’istituto dove si è prestato servizio.

Concorso scuola prove scritte: bando ordinario

Se guardiamo al bando ordinario, invece, le informazioni riguardanti le prove rimangono ancora oscure. Oltre ai requisiti concorso docenti, che sembrano già essere chiari (titolo di studio + 24 CFU), il resto è ancora tutto da vedere. Saranno i bandi a darci informazioni più specifiche sulle modalità di reclutamento. Certo è che, se il numero di candidati dovesse essere troppo alto come si prevede, ci sarà una prova preselettiva prima di quelle scritte, che sicuramente seguiranno. Per tutti questi motivi, i tempi dell concorso scuola ordinario si prevedono più lunghi degli altri.