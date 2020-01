Concorso docenti: bando, requisiti e prove

Concorso docenti: i bandi del concorso scuola 2020 sono in arrivo. Gli aspiranti docenti si chiedono quali sono i requisiti e cosa studiare. Tutte le news.

Concorso docenti

Concorso docenti: dopo il punto fatto durante l’incontro di due giorni fa tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e i sindacati, si guarda adesso alla pubblicazione dei bandi. Gli aspiranti docenti, in queste settimane, fanno i conti con alcuni elementi particolarmente importanti per avere una possibilità di essere tra i vincitori del concorso scuola. I requisiti concorso docenti sono la preoccupazione principale dei docenti e degli aspiranti docenti che intendono partecipare al bando concorso scuola. Tra classi di concorso, 24 cfu e tre annualità di servizio, bisogna stare attenti a possedere tutti i requisiti necessari al momento della presentazione della domanda.

Requisiti concorso docenti: a cosa prestare attenzione

Le classi di concorso sono sicuramente il primo requisito fondamentale che un aspirante docente deve possedere. Come avevamo già spiegato, nelle classi di concorso rientrano tutti i requisiti accademici che un’insegnante deve dimostrare di aver acquisito per poter accedere all’insegnamento di una determinata disciplina.

Per accedere al concorso scuola straordinario, invece, i docenti dovranno possedere tre annualità di servizio, compresi tra tra il 2008/2009 e il 2019/2020. Per accedere al concorso scuola ordinario sarà necessario non solo il titolo di laurea, ma anche i 24 cfu in discipline antro-psico-pedagogiche e didattiche propedeutiche all’insegnamento. CFU che, i partecipanti al concorso straordinario, invece potranno acquisire dopo. Per coloro i quali volessero, infine, accedere ai posti per il sostegno il requisito fondamentale è una specifica abilitazione.

Cosa studiare concorso scuola

Nonostante ancora non siano stati pubblicati i bandi (la cui uscita si ricorda è prevista per il mese di febbraio), tutti gli aspiranti candidati si chiedono già cosa bisogna studiare per partecipare al concorso e quali sono i libri concorso scuola adatti per prepararsi al meglio. Fin quando i bandi non saranno stati in Gazzetta, tuttavia, non si avranno notizie specifiche sulle prove e su cosa sarà necessario concentrarsi per conquistare uno dei posti a disposizione. Tuttavia, si consiglia di cominciare a studiare e a ripassare tutti quegli ambiti di cui si è certi si testeranno le competenze: non mancheranno l’informatica e l’inglese. Si consiglia infine di prepararsi bene sulla propria classe di concorso.