Concorso Inps 2020: in arrivo il bando

Il bando del concorso Inps 2020 è uno tra i più attesi per il nuovo anno: si assumeranno circa 2mila nuove risorse. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Il concorso Inps 2020 fa gola a molti. Per questo l’uscita del bando è attesa con ansia da migliaia di italiani che desiderano trovare un posto pubblico a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Il Presidente dell’Inps Tridico, nei mesi scorsi, aveva annunciato che il bando del nuovo concorso sarebbe uscito entro l’anno 2020. Tuttavia, se alcuni pensano che bisognerà aspettare ancora diversi mesi, altri suggeriscono che l’uscita del bando sia imminente.

Concorso Inps 2020: posti disponibili

Per quanto riguarda le assunzioni, il bando del concorso, secondo le dichiarazioni del presidente Inps dovrebbe dare lavoro ad almeno 1869 figure, che potrebbero diventare facilmente 2000. Il nuovo concorso e le nuove assunzioni serviranno al rafforzamento delle risorse umane all’interno dell’Istituto. Questo per garantire all’Inps una dotazione organica più adeguata anche in vista delle funzioni sempre crescenti che è chiamato a svolgere. Basti pensare ad esempio la gestione di nuove misure come il Reddito di Cittadinanza o la Quota 100.

Concorso Inps 2020: figure ricercate

Tuttavia non c’è piena certezza su quali saranno le figure ricercate dal bando in uscita del Concorso Inps 2020. Non si sa soprattutto se il concorso sarà aperto ai soli laureati o se ci sarà spazio anche per i diplomati.

Tuttavia Il presidente Tridico ha dato qualche anticipazione sui probabili profili che saranno oggetto di assunzione. Egli ha infatti annunciato che le figure ricercate verranno impiegate come consulenti sociali e di protezione, che si occuperanno di assistenza sociale (anche nell’ambito dei servizi offerti ai percettori del Reddito di Cittadinanza, ma non solo). Pare che per quanto riguarda tali consulenti per la protezione sociale, essi siano stati al momento autorizzati dall’INPS mentre si attende l’autorizzazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che dovrebbe arrivare a breve.

Come successo per gli altri concorsi INPS, inoltre, è probabile che anche in questo caso i candidati al concorso che presenteranno domanda dovranno essere sottoposti a una prova preselettiva, proprio in ragione dell’elevato numero. Solo il superamento della prova consentirà poi l’accesso al vero e proprio concorso Inps 2020.