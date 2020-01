Sicilia, nuovo caso di meningite batterica: scatta isolamento per scongiurare il contagio

La Sicilia conta un nuovo caso di meningite: colpita e ricoverata prontamente una donna originaria di Gela.

La notizia di un nuovo caso di meningite batterica in Sicilia è destinata a scatenare non poche preoccupazioni. La vittima sarebbe una donna di 70 anni originaria di Gela, attualmente ricoverata al Sant’Elia di Caltanissetta.

La pensionata sarebbe stata trasferita al reparto malattie infettive del presidio in questione dopo aver trascorso tre giorni all’interno del pronto soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela, in un’astanteria adatta a stanza sterile. La struttura, infatti, non disporrebbe da ormai due anni di un’unità operativa di malattie infettive e, di conseguenza, i medici avrebbero immediatamente contattato quelle di tutti gli altri maggiori ospedali della Sicilia.

Una volta trasferita a Caltanissetta, la paziente che assume anticoagulanti ha potuto effettuare la rachicentesi ed altri specifici esami. Secondo le ultime indiscrezioni, le condizioni della vittima sarebbero stazionarie. Nel frattempo, il dipartimento di igiene pubblica dell’Asp di Caltanissetta è rimasto in costante contatto con la donna con il fine di di isolare il luogo del contagio. Inoltre, per scongiurare qualsiasi pericolo di contagio, i parenti che nei giorni precedenti al ricovero sono venuti a contatto con la donna verranno sottoposti a profilassi in via precauzionale.