CALCIO CATANIA – Dove vedere la partita in diretta contro l’Avellino

Mercoledì 22 gennaio andrà in scena, al Massimino, il recupero della prima giornata di ritorno del girone C, di Serie C, tra i rossazzurri e i campani. I tifosi sperano in un risultato come quello dell'andata dove il Catania si impose, a domicilio, per 6-3.

Nemmeno il tempo di archiviare il pareggio contro il Potenza, che per il Calcio Catania è già tempo di tornare in campo. Tra le distrazioni di un mercato entrato nel vivo e i vari problemi legati alla cessione della società, i rossazzurri giocheranno mercoledì 22 gennaio, alle ore 15:00, contro l’Avellino.

Mister Lucarelli dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1, visto domenica, cambiando qualche interprete. Tra le fila dei rossazzurri, probabilmente, non ci sarà Matteo Di Piazza, ad un passo ormai dal Catanzaro. Dal 1′ dovrebbe scendere in campo, invece, il nuovo acquisto Curcio con lo spostamento di Di Molfetta a sinistra e Biondi a destra. In attacco confermato Curiale, andato in gol, su rigore, contro il Potenza.

Il Catania, attualmente in ottava posizione, deve guardarsi le spalle dal sestetto di squadre che segue, racchiuse in soli tre punti: battere l’Avellino di Ezio Capuano – uscito a mani vuote dalla trasferta di Teramo ma non per questo da sottovalutare – porterebbe una po’ di serenità nell’ambiente rossazzurro e una vittoria che manca al Massimino da oltre un mese e mezzo (1-0 al Rende, lo scorso 8 dicembre).

Catania-Avellino si giocherà domani alle ore 15:00. La partita non verrà trasmessa da alcuna emittente locale e nazionale. Sarà possibile vedere la gara in diretta solo attraverso la piattaforma streaming di Eleven Sport.