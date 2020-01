News scuola: le ultime informazioni sui bandi

News scuola: le ultime informazioni utili su posti di sostegno, procedura semplificata per il concorso straordinario e l'incontro coi sindacati sui bandi.

News scuola

News scuola: si attendono ogni giorno nuove informazioni sull’uscita del bando concorso scuola attesa per il prossimo mese. È attesa per fine febbraio, ma ancora gli interrogativi sono molti. Tra le ultime novità più importanti quella dell’incontro del Miur con i sindacati, che avverrà mercoledì 22 febbraio 2020. Dopo quest’incontro, è probabile che gli aspiranti insegnanti verranno a conoscenza di ulteriori informazioni utili per prepararsi alle prove.

News scuola: l’incontro con i sindacati

Proprio l’incontro sembra un vero e proprio passo avanti in tema scuola. L’incontro era, infatti, saltato in un primo momento a causa delle dimissioni dell’ex ministro Fioramonti. Fissato per il 7 gennaio, questo era stato rinviato a causa delle dimissioni e della nomina della nuova ministra Azzolina che sarebbe avvenuta solo il 15 gennaio successivo. Lo slittamento aveva fatto temere dei ritardi nella pubblicazione dei bandi, tuttavia la ministra Azzolina e la vice ministra Ascani hanno assicurato il procedere del lavoro sui concorsi scuola.

News scuola: i posti per il sostegno

Per tutti coloro che vorranno fare domanda e concorrere anche per il sostegno, si ricorda che è necessaria una specifica abilitazione. L’abilitazione deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda, tramite una apposita certificazione, sia per coloro che partecipano al concorso ordinario sia per coloro che partecipano allo straordinario. Per quest’ultimi, si ricorda che uno dei tre anni di servizio richiesti presso gli istituti scolastici dovrà essere stato prestato su posto di sostegno. Avranno inoltre accesso al concorso straordinario tutti coloro che stanno per concludere il TFA sostegno 2019.

News scuola: la procedura semplificata

A proposito del concorso straordinario, si ricorda infine che si è optato per una procedura straordinaria, che in questi giorni sta facendo molto discutere. La prova per i candidati consisterà infatti un una verifica computer based che si considererà superata solo con un punteggio di 7 su 10. Successivamente si formerà una graduatoria, che darà ai vincitori l’accesso a un anno di prova presso un istituto scolastico. Al termine della prova, ci sarà una ulteriore verifica.