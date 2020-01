Concorsi pubblici 2020: tutte le opportunità attive

Concorsi pubblici: tutte le migliori opportunità per l'inizio 2020. Tutte le informazioni su concorso scuola, Inps, Agenzia dell'Entrate e altro.

Concorsi pubblici 2020

Concorsi pubblici 2020: questo inizio anno si presenta come un periodo particolarmente propizio per chi è alla ricerca di un impiego fisso. Sono diverse le possibilità di stage o di assunzione da parte di diversi enti pubblici. Di seguito, segnaliamo le più interessanti.

Ministero dell’Innovazione

La paga è di 10 mila euro l’anno. A cercare nuovo personale nel settore del digitale è il Ministero dell’Innovazione per il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Agenzia delle Entrate

Tra i concorsi pubblici più attesi dell’anno, si piazza sicuramente quello dell’Agenzia dell’Entrate. Le assunzioni saranno numerose e ammonteranno a circa 2300. Per avere notizie più dettagliate si dovrà attendere la pubblicazione del bando, ma si ha già qualche informazione circa requisiti e prove.

Banca d’Italia

Sono aperti anche dei tirocini presso la Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario. Si tratta di un’esperienza di sei mesi per tutti coloro che vorranno mettersi alla prova. Lo stipendio è di circa mille euro mensili.

Concorso Inps 2020

Il più atteso tra i concorsi pubblici: Tridico ha confermato che il bando verrà pubblicato nelle prossime settimane. I posti a disposizione saranno più di 1800. Il concorso sarà aperto a laureati e, con molta probabilità, anche a diplomati.

Esercito

Un altro tra i concorsi pubblici è quello che riguarda l’Esercito. Sono attualmente aperte tra finestre per candidarsi: la prima dal 24 febbraio al 24 marzo 2020; la seconda dal 19 maggio al 17 giugno 2020; e la terza dal 2 settembre all’1 ottobre 2020. Per ulteriori informazioni

Concorso scuola 2020

Ultimo tra i concorsi pubblici ma non per importanza è il concorso scuola. Sono attesissimi il bando concorso scuola straordinario e ordinario. La ministra Azzolina e la vice ministra Ascani hanno di recente confermato la pubblicazione dei bandi per 24 mila posti in tutto.

