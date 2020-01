Assunzioni del Ministero dell’Innovazione, si cercano diverse figure: paga fino a 100.000 euro annui

Partono le assunzioni del MID per il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione: varie posizioni aperte con stipendi dai 60.000 ai 100.000 euro annui.

Fino a 100.000 euro l’anno per le figure ricercate dal Ministero dell’Innovazione per il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si occupa di realizzare il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e dell’Italia, ossia della c.d. ‘Agenda Digitale‘.

Si cercano persone motivate tecnicamente e molto esperte, per formare la squadra del Dipartimento per la Trasformazione digitale, che potranno lavorare nel Ministero a Roma o parzialmente da remoto per alcune posizioni. I candidati ideali sanno lavorare anche sotto pressione e gestire positivamente situazioni complesse, sono dotati di entusiasmo e determinazione, e sanno imparare dai propri errori.

Queste le posizioni attive al momento:

API expert

Affari giuridici (privacy specialist)

Assistente del team

Business analyst

Chief information security officer

Content designer

Data scientist

HR manager

Head of design

Open source project leader

Procurement expert – esperto del codice appalti

Progettazione bandi europei

Relazioni con gli sviluppatori

Relazioni pubbliche e comunicazione

Responsabile immagine e promozione

Security engineer

Service designer

Service owner

Software engineer

Technical innovation project manager

Technical project manager

UI/UX designer

Le risorse selezionate verranno assunte per un massimo di tre anni. Per la maggior parte delle figure, il compenso sarà compreso tra 60.000 e 100.000 euro annui. Definito anche il dress code: generalmente casual e sportivo eccetto che in particolari eventi.

Per presentare la propria candidatura occorre inviare il proprio curriculum vitae tramite la pagina dedicata, selezionando l’offerta di lavoro d’interesse.