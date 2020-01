Addio a Francesco Averna: morto l’ex presidente dell’amaro nato in Sicilia

I funerali di Francesco Claudio Averna si terranno lunedì a Caltanissetta, dove è nato uno degli amari più bevuti al mondo.

È venuto a mancare – all’età di 66 anni – l’ex presidente della società produttrice dell’amaro siciliano, Francesco Claudio Averna, a causa di un tumore. Il noto imprenditore del nisseno ha gestito la società assieme al cugino Francesco Rosario, fino al 2014, prima di venderla al gruppo Campati per una cifra di 103,75 milioni di euro.

I funerali di Claudio si terranno lunedì 13 a Caltanissetta, città importante per la famiglia Averna. Infatti, è proprio lì che è nato il liquore noto in tutto il mondo. Tutto parte – nel 1859 – con la donazione di una pergamena con la ricetta di una bevanda (dalle doti curative per malattie febbrili) a base d’erbe, agrumi e radici, da parte di un frate cappuccino nei confronti del capostipite Salvatore Averna. Quest’ultimo ha così deciso di produrlo in famiglia, per poi espandersi in tutta la Sicilia ed in Italia, ed infine nel mondo.

Un’azienda che ha visto ben cinque generazioni degli Averna. Infatti, l’imprenditore Francesco Claudio apparteneva alla quarta generazione, entrata alla fine degli anni Settanta; mentre, già da tempo, nella società era entrata la quinta generazione come parte attiva.