Meteo Sicilia, piogge e gelo: in arrivo la prima perturbazione del mese

Meteo Sicilia: domani ancora cielo sereno, dai prossimi giorni ci attende l'arrivo del maltempo e del gelo.

Cielo quasi totalmente sereno e poco nuvoloso ha caratterizzato i primi dieci giorni del nuovo anno. A gennaio però è anche arrivato il gelo in Sicilia. Dall’Epifania infatti le temperature, già in discesa dagli ultimi giorni di dicembre, hanno continuato a scendere. E pare continueranno a farlo. Il meteo per i prossimi giorni in Sicilia ha in serbo ancora un weekend sereno, ma il maltempo raggiungerà l’Isola da lunedì 13 gennaio.

Si tratta della prima vera perturbazione dell’anno in Sicilia. Arrivano le piogge e con queste si attende un ulteriore calo delle temperature minime e massime. Precipitazioni da deboli a modeste sono previste infatti per il versante orientale dell’Isola, Catania, Messina e Siracusa nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 gennaio.