Catania, stuprarono 19enne americana: rinvio a giudizio per i tre ventenni

Erano stati arrestati nel marzo 2019 con le accuse di violenze sessuale nei confronti di una studentessa statunitense, con prove video al momento dell'atto.

La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio dei tre ventenni che avevano violentato una 19enne statunitense, nel marzo 2019. I tre ragazzi (Roberto Mirabella, Agatino Valentino Spampinato e Salvatore Castrogiovanni) erano stati fermati dai carabinieri, subito dopo la denuncia della vittima, e risultano ancora essere detenuti. L’udienza preliminare si terrà il prossimo 28 febbraio davanti al Gup Luigi Barone.

Il fatto, che risale allo scorso marzo, ha visto la 19enne essere “presa di mira” e poi portata dai tre indagati sul lungomare, dove sarebbe stata violenta in auto. Uno dei tre ha girato un video con un telefonino che è agli atti dell’inchiesta. Inoltre, Spampinato è accusato anche una per una seconda violenza sessuale commessa nei confronti della statunitense, proprio nel sottoscala del palazzo in cui era ospite. Nonostante sia stato lui stesso a raccontare questo secondo fatto, si è sempre giustificato confermando che la ragazza fosse consenziente.