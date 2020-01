Saldi invernali Sicilia, le vendite crescono: “10% in più rispetto allo scorso anno”

Il commercio siciliano vive un ottimo momento grazie ai saldi invernali: dati in crescita rispetto a dodici mesi fa.

In Sicilia i saldi non fanno soltanto gioire gli acquirenti ma soddisfano anche i negozianti. I ribassi inaugurati appena lo scorso 2 gennaio, infatti, avrebbero già fatto impennare le vendite del 10%. Gli incassi ed i dati non confermerebbero soltanto quanto prefigurato e sperato ma indicherebbero persino un netto miglioramento rispetto allo scorso inverno.

“C’è la tendenza al consumo – dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo -. Paragonati allo scorso anno, nella prima settimana stiamo registrando l’aumento degli affari tra il 5 e il 10%. Una tendenza positiva, confermata anche dalla spesa per famiglia di circa 210 euro”.

Per quanto l’abitudine a comprare sul web sia ormai largamente diffusa anche tra i siciliani, questi continuerebbero comunque ad approfittare della stagione dei saldi per entrare nei negozi e rovistare alla ricerca dell’acquisto migliore.

“I saldi non si toccano – specifica, infine, la Di Dio – Cosa diversa sono le promozioni, per le quali chiediamo invece alla Regione la deregulation affinché seguano le regole di mercato”.