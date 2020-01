UNICT – Studente invalido denuncia: “Non riesco a ritirare la Carta dello Studente”

"Alza la Voce", la rubrica dedicata agli studenti che vogliono denunciare problemi all'interno dell'Ateneo torna a colpire: si riporta la segnalazione di uno studente.

Secondo quanto segnalato, lo studente starebbe riscontrando problemi nel ritiro della carta studenti: nonostante i ripetuti tentativi di contattare la banca e l’impossibilità di parcheggiare nei pressi, non è arrivata nessuna risposta o soluzione.

“Volevo segnalare un comportamento pessimo da parte della banca che gestisce la carta dello studente in quanto nonostante email “quelle segnalate da loro”, nonostante tentativi di telefonate, nonostante lamentele ai rappresentanti studenteschi, questi della banca non si degnano di rendersi reperibili rispondendomi. Sono un art 27 invalido e 40enne, non è possibile prenotarsi e ho notato che ci sono problemi a lasciare il mezzo li vicino per andarci. Quindi sempre nel caso che trovassi un giorno per prenotarmi compatibile col mio lavoro e le terapie di mio figlio autistico, poi non saprei come andare per ritirarla. Avevo provato, quindi a contattarli per trovare insieme una soluzione. Nulla!

Non rispondono al telefono in orari di ufficio, non rispondono a ben due email, nessuno riesce a contattarli, non posso nemmeno scenderci a sorpresa per discutermela visto l’impossibilità di parcheggiare li vicino, ma uno che deve fare se volesse prendere questa benedetta carta? Anche solo per informarsi? Questa è una discriminazione a mio danno come uomo e invalido, dato che nella seconda email avevo anche detto nei dettagli la mia situazione, ma nonostante ciò continua il silenzio assordante da parte di questo ente pagato anche grazie le nostre tasse universitarie”.