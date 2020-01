Concorsi pubblici: i bandi del 2020

Concorsi pubblici – Quello appena iniziato è un anno d’oro per quanto riguarda il lavoro negli enti pubblici. Con il 2020 saranno pubblicati molti bandi.

Concorsi pubblici: all’Inps circa 2000 assunzioni

Non si hanno notizie ufficiale, ma il concorso per l’Inps dovrebbe riguardare l’assunzione di 2000 unità per il nuovo anno. Rimane, infatti, l’attesa infinita della pubblicazione del bando ufficiale, dopo che è slittato.

Concorsi pubblici: in Agenzia delle Entrate il primo arriva a inizio 2020

Per il nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe indire diversi concorsi pubblici, miranti a coprire circa 2600 posti nel triennio 2020-2022 (di cui il primo, a inizio 2020). Dei posti a concorso, circa 2300 sarebbero per impiegati, 300 per dirigenti. Tra i requisiti, prevista la laurea in diversi settori: giuridico, economico, statistico e anche il diploma di geometra.

Concorsi pubblici: Polizia di Stato

La Polizia di Stato è alla ricerca di nuovi commissari. Più precisamente, le figure ricercate sono ben 120; requisito fondamentale è essere under 30 e laureati. Le prove d’esame saranno due, entrambe scritte. Mentre la prima verterà sul diritto costituzionale e amministrativo, con un eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, la seconda riguarderà diritto penale e diritto processuale penale. Ogni candidato avrà fino ad otto ore per completare la propria prova.

In caso di superamento del concorso, i vincitori dovranno prima formarsi e fare tirocinio prima di ricevere il posto di ruolo. Si potranno inviare domande fino ad oggi, 2 gennaio 2020.

Concorsi pubblici: Aeronautica Militare

Sono 40 i posti messi a bando dal Ministero della Difesa, per il reclutamento di ufficiali per l’Aeronautica Militare. Requisiti fondamentali per parteciparvi sono l’età (non più di 45 anni) e l’aver svolto almeno 18 mesi in ferma biennale, senza alcun demerito.

Vi saranno due prove scritte: verteranno rispettivamente su cultura generale e cultura tecnico-professionale. Seguiranno poi un’attenta valutazione dei titoli di merito dei candidati così come i loro accertamenti fisici e psico-attitudinali; ci si accerterà infine della conoscenza della lingua inglese, e si terrà una prova orale. Ci si può iscrivere al concorso fino al prossimo 5 gennaio.

Concorso pubblici: Esercito

Il concorso dell’Esercito mira ad arruolare circa 7mila giovani, divisi in quattro blocchi distinti. Sebbene si sia chiuso il primo lo scorso 18 dicembre, ne restano ancora altri tre. Si potranno presentare infatti le domande dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020, oppure dal 19 maggio 2020 al 17 giugno 2020, infine dal 2 settembre 2020 al 1° ottobre 2020.

Dopo la presentazione delle domande, seguiranno le convocazioni alle prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali. Infine, nei mesi successivi, verranno incorporati i vincitori.