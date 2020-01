Sicilia, in arrivo 200 ambulanze di ultima generazione

Via alla procedura di gare per l’acquisizione di 200 ambulanze di nuovissima generazione che saranno distribuite su tutto il territorio siciliano.

L’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro ha dato il via alla procedura di gare per l’acquisizione, con un leasing settennale, di 200 ambulanze di nuovissima generazione, distribuite su tutto il territorio siciliano: dopo circa un decennio, la Sicilia rinnoverà il proprio parco ambulanze.

È stato l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, a dare l’input, nei mesi scorsi, per l’acquisto: “Con questo investimento perfezioniamo un processo rigenerativo del settore dell’emergenza, uno dei pilastri del nostro Sistema sanitario. Proprio per i lavoratori Seus, infatti, nel 2019 abbiamo concluso la procedura che ha visto l’approvazione del giusto compenso per le prestazioni svolte e il riconoscimento ‘a saldo e stralcio’ delle somme spettanti a titolo di lavoro straordinario fin dal 2009. Investimenti in uomini e mezzi, che si inseriscono all’interno di una più ampia programmazione, per migliorare un comparto fondamentale”.

L’atto adottato ieri, con delibera del direttore generale Salvatore Giuffrida, rientra nell’ambito della specifica convenzione, formalizzata nei mesi scorsi con il presidente del Cda della Seus 118, Davide Croce, che prevede tra l’altro la delega all’Azienda Cannizzaro per l’espletamento di gare d’appalto sopra soglia comunitaria.

L’iter vedrà l’utilizzo della piattaforma di e-procurement attiva sul sito web del Cannizzaro. La base d’asta è di 22,5 milioni di euro oltre Iva per i sette anni previsti di leasing. Contestualmente, verranno date in permuta le numerose ambulanze obsolete.

L’appalto prevede servizi accessori come la completa dotazione, in ogni singola ambulanza, delle attrezzature elettromedicali e kit emergenza necessari per il pronto intervento, nonché la manutenzione full risk e la revisione periodica degli stessi.

I mezzi da acquisire, di cui 10 modelli in versione 4×4, avranno il sistema di navigazione e di rilevazione della posizione del veicolo con Gps.