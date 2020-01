Catania, assalito il primo bancomat del 2020: piccone ed esplosivo non bastano

Una banda di malintenzionati, la notte di Capodanno, ha cercato di appropriarsi del contenuto del forziere di un bancomat sito in via Cifali; l'operazione, però, non è andata a buon fine.

Catania vittima, anche quest’anno dell’assalto al bancomat. Come fosse una tradizione, le primissime luci del 2020 hanno assistito ad un attacco al Credito Etneo di via Cifali: la banda è penetrata nell’area bancomat dell’istituto di credito sfruttando il fatto che questa non si trova a ridosso della strada, permettendo loro, quindi, di agire al riparo da occhi indiscreti.

I malintenzionati hanno picconato la cornice esterna del bancomat e poi vi hanno sistemato attorno degli esplosivi, cercando di determinare la fuoriuscita del forziere. Sfortunatamente per loro, l’esplosione non ha sortito il risultato sperato e sono stati costretti a battere in ritirata.

L’operazione si è rivelata un fiasco per i criminali ma comunque il forziere è stato danneggiato e nelle prossime ore si dovranno prendere provvedimenti per riportarlo a condizioni normali.