WhatsApp, dal 2020 non funzionerà più sui telefonini più vecchi: ecco quali

Da febbraio del prossimo anno l'app dedicata ai messaggi non sarà più disponibile sui sistemi operativi più datati

A partire da febbraio 2020 l’app di proprietà di Mark Zuckerberg smetterà di funzionare sui sistemi operativi ormai obsoleti. In particolare, si parla di sistemi iOs 8 e precedenti, e di sistemi Android 2.3.7 (Gingerbread) e precedenti. Per quanto riguarda gli smartphone targati Apple, basterà quindi possedere un modello dall’iPhone 6 in poi. Discorso diverso per i Windows Phone invece: l’addio sarà effettivo già dal 31 dicembre.

La scelta è dettata dalla volontà di favorire la funzionalità dell’applicazione. Gli sviluppatori, intervistati da The Independent, l’hanno definita una scelta difficile, ma inevitabile: “È la scelta giusta se vogliamo dare alle persone modi sempre migliori per rimanere in contatto con parenti, amici e con le persone che si amano”.