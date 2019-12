Concorso docenti, decreto in Gazzetta: c’è il via ufficiale

Il Decreto Scuola è legge: a breve partiranno tutti i provvedimenti, tra cui gli attesissimi bandi per il concorso docenti ordinario e straordinario.

Concorso docenti: c’è il via ufficiale

Le ultime vicende sul Ministero dell’Istruzione – che hanno visto l’insediamento del nuovo ministro Lucia Azzolina, a seguito delle dimissioni di Fioramonti – non ha intaccato il corso naturale del Decreto Scuola, il quale è finalmente diventato legge. Delle tante misure del decreto, quello che le stesse scuole aspettano è il concorso docenti straordinario ed ordinario.

La legge è entrata in vigore nella giornata di ieri, domenica 29 dicembre; ma i bandi dei concorsi dovrebbero uscire a febbraio 2020. Per maggiori dettagli sulle misure adottate dal decreto, si consiglia la consultazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale.

Concorso docenti ordinario

Il concorso docenti ordinario, per la scuola secondaria di I e II grado, prevede la disponibilità di 24.000 unità da suddividere in tra posto comune e sostegno. I requisiti per partecipare al concorso docenti ordinario sono:

Posti comuni :

1. abilitazione specifica sulla classe di concorso;

2. laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

3. abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente;

: 1. abilitazione specifica sulla classe di concorso; 2. laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 3. abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente; Posti per insegnante tecnico-pratico : diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore;

: diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore; Posti di sostegno: requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.

Concorso docenti straordinario

Il concorso docenti straordinario è rivolto ai docenti con tre anni di servizio svolti tra l’a.s. 2008/09 e l’a.s. 2019/20 nella scuola statale o paritaria o IeFP o progetti regionali. Il decreto – per questo concorso docenti – prevede altrettanti 24.000 posti disponibili da destinare alla scuola secondaria di I e II grado. Ecco i requisiti minimi da soddisfare: