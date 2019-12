Sparatoria nella notte in Sicilia: muore uomo di 47 anni

Il tragico evento è avvenuto nella notte di ieri nel quartiere Cep di Palermo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

È accaduta ieri notte la disgrazia che ha visto per protagonista un carpentiere di 47 anni. A Palermo l’uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alla gamba, mentre stava controllando l’auto parcheggiata in strada. Trasportato in ospedale, purtroppo i medici non sono stati in grado di salvare l’uomo, morto per dissanguamento.

Il tragico evento è avvenuto nella notte di ieri nel quartiere Cep di Palermo. Il carpentiere, stando ai racconti dei familiari, era sceso in strada per controllare la sua auto parcheggiata ma, proprio in quel momento, qualcuno avrebbe sparato, colpendolo all’altezza dell’inguine e perforando l’aorta. Gli inquirenti adesso indagano sui responsabili, non ancora identificati.