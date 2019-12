Catania, riqualificata Porta Garibaldi: ultimati i lavori di sistemazione

Riqualificati e riconsegnati alla città i locali interni della Porta Garibaldi, oggetto di atto vandalico 10 giorni fa.

Dopo l’atto vandalico avvenuto due settimane fa ai locai interni della Porta Garibaldi, i lavori di sistemazione erano iniziati subito e oggi sono stati portati a termine, così che sono stati riconsegnati alla città. Il sindaco Salvo Pogliese ha incontrato questa mattina i responsabili dell’associazione Acquedotte, i quali ne hanno la gestione allo scopo di migliorarne la fruizione a favore di cittadini e turisti. I lavori sono stati realizzati in tempi record considerate le festività, dagli operai delle manutenzioni del Comune e della Multiservizi.

“Questo – ha detto Pogliese – è il modo migliore di rispondere a chi ha sfregiato uno dei monumenti più belli della città e ha fatto un torto a tutta la nostra comunità. Tutelare il valore artistico e culturale di questo sito straordinario è un modo per condannare fermamente i tanti gesti ignobili di vandalismo compiuti e per dire con orgoglio e dignità che vogliamo vivere in un contesto civile e rispettoso dei beni pubblici”. Gli interventi messi a punto sono stati complessi per gli ingenti danni causati dai raid vandalici, i quali hanno anche provocato un incendio che ha tra l’altro annerito i locali del Fortino e bruciato e divelto la porta d’ingresso. “Non ci rassegniamo – ha aggiunto Pogliese – e andiamo avanti anche contro il volere di questi delinquenti, per non fare perdere la speranza alla stragrande maggioranza dei catanesi che ha a cuore la propria città“.

“

Potrebbe interessarti: http://www.cataniatoday.it/cronaca/porta-ferdinandea-ripulita-dopo-atti-vandalici-27-dicembre-2019.html

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/CataniaToday/215624181810278