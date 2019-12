Catania a Natale sbarca sul Tg2: “Meta preferita da turisti di tutto il mondo” [VIDEO]

Ottime notizie per il turismo della nostra città: il Tg 2 sceglie di rendere omaggio a Catania, tra le mete più scelte dai viaggiatori di tutto il mondo.

Si giunge da ogni parte del mondo per visitare la bella Catania: è quanto emerso da un servizio andato in onda nel corso del Tg 2 di ieri, 26 dicembre 2019.

Il notiziario televisivo su Rai 2 esalta il capoluogo etneo per la sua capacità di attirare turisti da ogni parte del mondo. La giornalista Rai ha intervistato uomini e donne provenienti dai lontani Taiwan o Singapore chiedendo cosa pensassero della città: da parte di tutti cenni di approvazione ed ottimi commenti.

Catania, tuttavia, non sarebbe stata scelta solo dagli abitanti del Grande Oriente ma anche da europei ed americani. Piazza Duomo appare così colma di visitatori con cultura e lingua assai diverse ma accomunati dalla volontà di gustare una granita o un arancino, fotografare “U Liotru” o godersi semplicemente il clima tiepido e soleggiato, anche a Natale.

Secondo quanto emerso dalle prenotazioni su eDreams e riportato dal servizio del Tg 2, Catania avrebbe guadagnato il secondo posto (dopo Londra) come meta più gettonata mentre negli ultimi cinque anni i pernottamenti in città sarebbero cresciuti del 30%. Alla fine del minuto dedicato a Catania, “meta internazionale”, una suggestiva immagine dell’Etna innevata, cornice perfetta di un centro storico in stile barocco.

Anche Salvo Pogliese, primo cittadino della città, esprime parole di orgoglio di fronte alla bellissima presentazione del notiziario.

“La RAI dedica un bellissimo servizio del Tg2 alla nostra Catania come meta preferita per i turisti, stranieri e italiani, durante questo Natale 2019.– dichiara il sindaco-. Le nostre bellezze architettoniche, artistiche, paesaggistiche, e la nostra prelibata cucina, stanno affascinando sempre più viaggiatori. Catania è una città meravigliosa, ricca di fascino e cultura, e merita di divenire una destinazione privilegiata, in inverno come in estate, per i turisti di tutto il mondo.”

Di seguito il servizio del Tg 2.