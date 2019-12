Torna in Sicilia per Natale e nella cappella di famiglia trova sconosciuti

Una donna è tornata in Sicilia per le festività natalizie e quando è andata a trovare i propri cari al cimitero ha avuto un'amara sorpresa: al loro posto ha trovato degli sconosciuti.

Un fatto che può sembrare impensabile si è verificato al cimitero di Siracusa, coinvolgendo una donna che vive fuori dalla città e che è tornata per le festività natalizie a visitare la cappella di famiglia. Una volta recatasi al cimitero, la donna è andata a pregare davanti ai loculi dei propri cari defunti e ha scoperto l’amara sorpresa: al loro posto ha infatti trovato le bare di sconosciuti.

Secondo quanto riportato, anche i nomi erano stati cambiati ed è quindi scattata la denuncia da parte dei proprietari del loculo che nel frattempo è stato messo sotto sequestro. Si ipotizza che si tratti di un caso di compravendita illegale di loculi. Per quanto riguarda i resti dei defunti dei proprietari, sarebbero stati trovati all’interno dei cassetti degli ossari del cimitero. Dai documenti, la cappella risulterebbe ancora intestata alla famiglia proprietaria e inoltre, come rimarcato dal Comune, la vendita di loculi tra privati non è possibile, trattandosi di beni demaniali.