Meteo Catania: allerta gialla della Protezione Civile

Meteo Catania – Sul sito della Protezione Civile è stata diramata l’allerta gialla per la parte nord-orientale dell’Isola: rischio di piogge e temporali nel capoluogo etneo.

Ancora qualche accenno di maltempo a Catania e sulle zone della Sicilia nord-orientale. Rovesci e forti venti continuano a disturbare queste giornate pre-natalizie. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato una pre allerta gialla su alcune zone.

Meteo Catania: ancora pioggia e forti venti

In particolare, per la giornata di oggi 24 dicembre 2019 l’allerta, che equivale a un avviso di ordinaria criticità, come specifica la Protezione Civile, è stata diramata per rischio rovesci e temporali. Piogge in diverse province, tra cui quella di Catania e del messinese. Si prevede il persistere di venti da burrasca a burrasca forte con temporanei ulteriori rinforzi di raffica e possibili mareggiate.