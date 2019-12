Natale, in Sicilia si spenderanno circa 177 milioni in più per il cibo

Per Natale le famiglie siciliane spenderanno circa 1.107 milioni di euro, 177 milioni in più del consumo medio mensile: a dirlo è l'Osservatorio economico di Confartigianato Imprese Sicilia.

Le festività e la disponibilità delle tredicesime modificano notevolmente le abitudini di spesa dei consumatori con vendite al dettaglio di prodotti alimentari e di bevande superiore del 19% rispetto alla media mensile annua. Sono questi alcuni dei numeri che emergono dall’analisi dell’ Osservatorio economico di Confartigianato Imprese Sicilia. E l’Isola, con 32 prodotti agroalimentari di qualità, si piazza quarta in Italia per maggior numero di prodotti di qualità.

