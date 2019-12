Capodanno 2020 a Messina: tutti gli eventi in piazza

Cosa fare a Capodanno a Messina? Ecco i concerti che animeranno piazza Duomo per l'arrivo del 2020.

Grande festa in piazza Duomo il 31 dicembre per celebrare l’anno nuovo: per questo Capodanno 2020 a far ballare la folla di Messina ci penseranno il Dj set con Leo Lippolis & Company e lo spettacolo di giorno 1 con il Maestro Santi Scarcella e i Cantustrittu, con inizio alle 20:00.

Previsti i saluti da piazza municipio del sindaco Cateno De Luca, ormai tradizione di ogni Capodanno messinese. È in discussione la possibilità di organizzare anche un evento parallelo all’interno della Galleria Vittorio Emanuele.