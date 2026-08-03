CATANIA – Nuovo assetto ai vertici dell’ARNAS Garibaldi di Catania. Questa mattina il dottor Maurizio Russello ha assunto ufficialmente l’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina a Indirizzo Epatologico.

La formalizzazione dell’incarico è avvenuta con la firma del contratto negli uffici della Direzione Generale dell’Azienda sanitaria. Presente al momento della sigla l’intera Direzione Strategica, con il direttore generale Giuseppe Giammanco, il direttore amministrativo Carmelo Ferrara e il direttore sanitario Mauro Sapienza.

Un passaggio chiave per il consolidamento della rete assistenziale e clinica dell’ospedale catanese, volto a potenziare l’offerta di cure specialistiche sul territorio.

«La nomina del dottor Russello è una scelta che valorizza competenze, esperienza e grande professionalità», ha sottolineato il direttore generale Giuseppe Giammanco. «Siamo certi che, grazie al suo contributo, l’Unità Operativa saprà crescere ulteriormente, offrendo un’assistenza clinica sempre più qualificata e focalizzata sui reali bisogni delle pazienti, in piena continuità con la mission della nostra Azienda».