Il Ju-Jitsu italiano continua a parlare siciliano. Dai Campionati del Mondo di Abu Dhabi arriva un’altra straordinaria conferma per l’ASD Il Dojo Catania, protagonista assoluta della prima giornata di gare dedicate alla categoria Under 21. La società etnea, guidata dal maestro Cosimo Costa, tecnico della Nazionale italiana, porta a casa un titolo mondiale e un prestigioso argento, confermandosi tra le realtà più vincenti e autorevoli del panorama internazionale. Un risultato che premia anni di lavoro, programmazione e crescita tecnica, consolidando il ruolo del club catanese come autentica eccellenza dello sport italiano.

Cardillo e Zito sul tetto del mondo nel Duo Men

La medaglia più prestigiosa arriva dalla specialità Duo Men Under 21, dove Giovanni Cardillo e Angelo Zito hanno disputato una gara praticamente perfetta. Precisione tecnica, sincronismo, intensità e una straordinaria intesa hanno permesso alla coppia azzurra di superare tutti gli avversari fino a conquistare la medaglia d’oro e il titolo di campioni del mondo. Un successo costruito attraverso mesi di preparazione e affinato con il lavoro quotidiano sul tatami sotto la guida dello staff tecnico del Dojo Catania.

Al termine della competizione, i due atleti hanno raccontato l’emozione di salire sul gradino più alto del podio mondiale, sottolineando come quel risultato rappresenti il coronamento di sacrifici, allenamenti e fiducia reciproca. Per Cardillo e Zito il trionfo di Abu Dhabi non è soltanto una vittoria personale, ma il riconoscimento del lavoro condiviso con il maestro, i tecnici, i compagni di squadra e le famiglie che li hanno accompagnati nel loro percorso sportivo.

Maria Amore e Cardillo brillano anche nel Duo Mix

La giornata trionfale del Dojo Catania si è completata con un’altra medaglia di assoluto prestigio. Nel Duo Mix Under 21, infatti, Giovanni Cardillo è tornato sul tatami insieme a Maria Amore conquistando uno splendido argento mondiale. La coppia azzurra ha espresso un Ju-Jitsu di altissimo livello, arrendendosi soltanto nella finale e laureandosi vicecampione del mondo. Per Cardillo si tratta di una doppia impresa che impreziosisce ulteriormente la spedizione italiana negli Emirati Arabi Uniti.

Gli stessi atleti hanno evidenziato come questo secondo posto rappresenti un importante punto di partenza, frutto di mesi di allenamenti intensi e della volontà di rappresentare nel migliore dei modi l’Italia in una delle competizioni più prestigiose del calendario internazionale. La medaglia d’argento diventa così uno stimolo ulteriore per continuare un percorso di crescita già ricco di soddisfazioni.

Il metodo Cosimo Costa continua a produrre campioni

Dietro questi risultati c’è il lavoro costante del maestro Cosimo Costa, figura di riferimento del Ju-Jitsu italiano e tecnico della Nazionale azzurra. Da anni il suo nome è legato ai principali successi internazionali dell’ASD Il Dojo Catania, società capace di formare atleti competitivi ai massimi livelli mondiali grazie a una metodologia basata su disciplina, preparazione tecnica e crescita personale:

“Questi successi sono il frutto del lavoro di tutta la famiglia

del Dojo, delle famiglie degli atleti e di uno staff che non smette

mai di credere nella crescita dei propri ragazzi. Continuiamo a

portare in alto il nome di Catania, della Sicilia e dell’Italia nel

mondo e questo ci riempie di orgoglio”, ha sottolineato il maestro Costa.

Secondo il tecnico, Giovanni Cardillo, Angelo Zito e Maria Amore hanno affrontato la competizione con maturità, equilibrio e qualità tecniche di altissimo profilo, dimostrando di meritare pienamente il podio iridato conquistato ad Abu Dhabi.

Catania si conferma capitale italiana del Ju-Jitsu

Il doppio podio mondiale conferma ancora una volta la straordinaria capacità dell’ASD Il Dojo di costruire talenti e alimentare una scuola che continua a raccogliere risultati di assoluto prestigio. Le medaglie conquistate negli Emirati Arabi Uniti rappresentano il frutto di un progetto sportivo condiviso che coinvolge atleti, famiglie, tecnici e dirigenti, tutti impegnati nella crescita di una realtà ormai riconosciuta anche oltre i confini nazionali.

Con un oro e un argento ai Campionati del Mondo Under 21, il club etneo porta ancora una volta in alto il nome di Catania, della Sicilia e dell’Italia, rafforzando la propria reputazione tra le società più vincenti del Ju-Jitsu internazionale e dimostrando come talento, lavoro e programmazione possano trasformarsi in risultati di valore assoluto.