La Sicilia si prepara alle settimane più intense dell’estate sulla rete stradale. Da oggi, venerdì 24 luglio 2026, prende il via il grande movimento di partenze verso località balneari, aeroporti e mete turistiche, con due arterie regionali chiamate ancora una volta a sostenere il peso maggiore degli spostamenti: l’autostrada A19 Palermo-Catania e l’A29 Palermo-Mazara del Vallo. Due collegamenti strategici per l’Isola, dove ogni rallentamento può trasformarsi rapidamente in lunghe code a causa della limitata presenza di percorsi alternativi.

Per ridurre i disagi nei giorni di maggiore affluenza, Anas ha predisposto un piano straordinario che prevede la sospensione della maggior parte dei cantieri attivi sulla rete nazionale. Complessivamente saranno 1.175 gli interventi congelati fino al 7 settembre, pari a circa l’83% dei cantieri presenti. Una scelta pensata per alleggerire la circolazione proprio nel periodo in cui il traffico turistico si somma agli spostamenti quotidiani di residenti e pendolari.

A19 e A29 osservate speciali: le autostrade che reggono il peso dell’estate Siciliana

In Sicilia il problema non è soltanto il numero dei veicoli in movimento, ma soprattutto la fragilità strutturale della rete viaria. Per raggiungere molte delle principali destinazioni dell’Isola, dagli aeroporti alle località costiere, il passaggio attraverso le grandi direttrici autostradali è spesso inevitabile. Quando sulla Palermo-Catania o sulla Palermo-Mazara del Vallo si verifica un incidente, un rallentamento o un restringimento di carreggiata, le conseguenze possono estendersi per chilometri e coinvolgere migliaia di automobilisti.

La decisione di Anas di ridurre drasticamente la presenza dei cantieri nasce proprio dalla necessità di garantire maggiore fluidità nei periodi più delicati. Le tratte Siciliane rientrano tra quelle considerate maggiormente sensibili a livello nazionale, perché rappresentano collegamenti fondamentali per un territorio dove il turismo estivo aumenta sensibilmente il volume degli spostamenti. Il congelamento dei lavori non significa però uno stop totale alla manutenzione: gli interventi urgenti e quelli non rinviabili continueranno, ma con una gestione più attenta per evitare di aggravare la situazione nei giorni di maggiore traffico.

Weekend da bollino rosso: quando è previsto il picco degli spostamenti

Il primo fine settimana di partenze intense sarà caratterizzato da una previsione di traffico elevato. Le fasce più critiche sono quelle del pomeriggio di venerdì 24 luglio, della mattina di sabato 25 luglio e del pomeriggio di domenica 26 luglio, quando si concentreranno sia gli spostamenti verso le località di vacanza sia i rientri dopo brevi soggiorni fuori porta.

Il calendario dell’estate 2026 prevede poi ulteriori giornate ad alta intensità, con i picchi più significativi attesi nelle mattinate di sabato 1 e sabato 8 agosto, indicate come giornate da bollino nero. Saranno soprattutto le direttrici che collegano città, coste e aeroporti a essere maggiormente interessate dall’aumento dei flussi. A incidere sulla viabilità saranno anche le limitazioni previste per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati:

venerdì 24 luglio dalle 16:00 alle 22:00,

sabato 25 dalle 8:00 alle 16:00,

domenica 26 dalle 7:00 alle 22:00.

Monitoraggio continuo e più controlli per affrontare le settimane più difficili

Per accompagnare la fase più delicata della stagione, Anas ha potenziato il sistema di controllo della rete attraverso circa 2.500 operatori tra personale tecnico, addetti alla gestione della viabilità e strutture operative territoriali. Il monitoraggio sarà attivo senza interruzioni attraverso le sale operative, con l’obiettivo di intervenire rapidamente in caso di emergenze, incidenti o rallentamenti.

In un territorio come quello Siciliano, dove poche infrastrutture concentrano gran parte del traffico, la tempestività degli interventi può fare la differenza. Un veicolo fermo o un sinistro non gestito rapidamente può infatti trasformarsi in un blocco della circolazione con effetti a catena su interi tratti autostradali. Anas ha inoltre richiamato gli automobilisti alla massima prudenza, ricordando l’importanza di evitare comportamenti rischiosi come l’utilizzo del cellulare alla guida, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza e la guida in condizioni di stanchezza.

Milioni di italiani in viaggio: la sfida della mobilità estiva

Il quadro nazionale conferma la portata del fenomeno. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra il 20 luglio e il 6 settembre sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti sulla rete italiana, con più di 27 milioni concentrati soltanto nel primo weekend di maggiore mobilità.

Anche in Sicilia il dato assume un significato particolare: l’automobile resta il mezzo principale scelto da residenti e turisti per muoversi nell’Isola, rendendo fondamentale una gestione efficiente dei collegamenti principali. Per chi si mette in viaggio sarà quindi importante programmare con attenzione gli orari di partenza, informarsi sulle condizioni della viabilità e utilizzare i servizi aggiornati messi a disposizione da Anas, ACI e dalle forze dell’ordine. Perché, in un’estate caratterizzata da grandi spostamenti, la differenza tra un viaggio tranquillo e ore trascorse in coda potrebbe dipendere soprattutto dalla capacità di anticipare il traffico.